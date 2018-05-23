Белый дом: США приветствуют перенос посольства Парагвая в Иерусалим

Соединенные Штаты приветствуют перенос посольства Парагвая в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Мы благодарим нашего партнера в Западном полушарии за присоединение к нам в признании столицы Израиля. С нетерпением ждем, что будем приветствовать многих других наших друзей и союзников в Иерусалиме, столице Израиля», — заявили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что Парагвай перенес посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как отмечалось, это третье государство после США и Гватемалы, которое пошло на такой шаг.

14 мая США объявили об открытии посольства в Иерусалиме.