Трамп хочет отказаться от саммита с КНДР

Президент США Дональд Трамп может отказаться от саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который должен пройти в июне, заявил американский вице-президент Майкл Пенс, после того, как северокорейская сторона пригрозила приостановить диалог с Южной Кореей, передает Reuters.

«Будет большой ошибкой со стороны Ким Чен Ына думать, что он может играть Дональдом Трампом», — сказал Пенс.

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Он подчеркнул, что президент «вне всяких сомнений» сохраняет за собой право отказаться от встречи с северокорейским лидером.

Ранее сообщалось, что Трамп сомневается по поводу встречи с Ким Чен Ыном.