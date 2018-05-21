Помпео пообещал принять меры для восстановления демократии в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты обещают предпринять дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«США вместе с другими демократическими странами предпримут быстрые экономические и дипломатические действия для поддержки восстановления демократии в Венесуэле», — говорится в сообщении.

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Помпео также подчеркнул, что США осуждают прошедшие «мошеннические выборы» в Венесуэле.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что президентские выборы в Венесуэле были фиктивными.

21 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в стране.