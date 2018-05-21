Песков рассказал, когда ждать назначения новых губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о назначении врио губернаторов регионов будет выпущен после того, как появится решение по их кандидатурам, сообщает РИА «Новости».

«Ну, можно предположить, что это будет сделано достаточно оперативно, как только будет принято решение, мы выпустим соответствующие указы президента», — сказал Песков.

Некоторые из губернаторов регионов заняли должности в новом правительстве. Так, экс-губернатор Амурской области Александр Козлов возглавил Минвостокразвития, а бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии.