Парагвай открыл посольство в Иерусалиме

Парагвай перенес посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Reuters.

Отмечается, что это третье государство после США и Гватемалы, которое пошло на такой шаг.

На церемонии открытия посольства присутствовали президент Парагвая Горацио Картес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Ранее сообщалось, что Нетаньяху призвал все страны перенести посольства в Иерусалим. Власти страны также заявляли, что помогут первым десяти государствам, которые перенесут посольство.

После переноса американской дипмиссии в Иерусалим в секторе Газа прошли протесты, в результате столкновения протестующих с израильскими военными погибли не менее 60 палестинцев.