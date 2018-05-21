Адвокат Трампа назвал дату завершения расследования по «российскому делу»

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер закончит расследование по «российскому делу» 1 сентября этого года. Об этом пишет The New York Times.

По словам Джулиани, команда Мюллера поделилась этой информацией с защитниками Трампа две недели назад в ходе переговоров о возможном допросе самого Трампа.

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Адвокат президента подчеркнул, что затягивание расследования может сказаться на промежуточных выборах в конгресс США в ноябре. Он сравнил это с ситуацией, когда экс-глава ФБР Джеймс Коми незадолго до окончания президентской гонки в 2016 году объявил о продолжении расследования в отношении Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что Мюллер признал, что ему не в чем обвинить Трампа.