В Совфеде считают, что все заявления Порошенко сегодня направлены на предстоящие выборы
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал, что все заявления, сделанные президентом Украины Петром Порошенко в последнее время, имеют под собой только одну цель – привлечь внимание избирателей и заручиться поддержкой населения на предстоящих президентских выборах, передает НСН.
«Все, что Порошенко заявляет и делает сегодня, направлено на предстоящие выборы президента. Все те гонения, которые он устраивает на своих оппонентов, на журналистов, все направлено на одно: Порошенко очень хочет быть избранным на второй президентский срок.
Самая большая проблема для него сейчас – это предстоящие выборы президента», - сказал он.