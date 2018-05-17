Эксперт: Германия не откажется от «Северного потока-2» из-за Трампа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Германия не пойдет на поводу у США, передает НСН.

Президент США Дональд Трамп обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с предложением отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток-2» в обмен на переговоры по поводу торговых пошлин.

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«Трамп предлагает нанести прямой ущерб немецкой экономике, чтобы самому заработать. На самом деле это довольно абсурдная вещь, и вряд ли Германия на это согласится, потому что европейцы начали проявлять самостоятельность.

Они не вышли вслед за США из ядерной сделки с Ираном, они активно торгуются по поводу пошлин на алюминий с американцами, и я думаю, что вряд ли немцы пойдут на это и отзовут уже выданное разрешение на строительство «Северного потока-2».

В своё время американцы таким образом надавили на Болгарию, и она отозвала своё разрешение на строительство «Южного потока». Но немцы более самостоятельные игроки, и от них будет сложнее добиться отзыва разрешения», — заметил эксперт.