В Госдуме отреагировали на принятие контрсанкций против США

Введение новых ответных мер на непрекращающиеся санкции Запада — это правильный и важный шаг, заявил ФАН депутат Госдумы Олег Нилов.

«Понятно, что не реагировать и делать вид, что мы не замечаем ведения экономических, политических, гибридных, дипломатических, спортивных войн против нас, мы не можем», — сказал Нилов.

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По его словам, закон о контрсанкциях — только начало, и нет у контрсанкций конца до тех пор, пока будут существовать санкции.

Нилов утверждает, что санкции США против России и ее граждан — на порядок жестче, чем те, что сейчас принимает Госдума против них и их союзников.

Ранее «Газета.Ru» отмечала, что Госдума пошла на попятную с законопроектом о контрсанкциях, в результате чего определять «недружественные» товары должно правительство, из документа они вычеркнуты.

Кроме того, из документа исключили положение, при применении которого под санкции могли попасть и собственно российские компании и банки с участием иностранного капитала.