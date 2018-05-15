Палестина отозвала посла из Вашингтона

Министерство иностранных дел Палестинской национальной администрации сообщило об отзыве из Вашингтона своего посла в ответ на перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«Следуя непосредственным указаниям от главы ПНА министерство иностранных дел объявляет, что отозван посол в Вашингтоне и глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот. Это решение принято после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим», — говорится в тексте документа.

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В министерстве также подчеркнули, что посол вернется уже 16 мая.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что он осуждает насилие при подавлении протестов в секторе Газа.