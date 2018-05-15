Макрон созвонился с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и обсудил с ним ситуацию в Сирии, выход США из ядерного соглашения и участие Франции в ПМЭФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон также обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования и уделили особое внимание ситуации, сложившейся после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Подтверждена приверженность России и Франции выполнению этой договоренности», — говорится в сообщении.

Также Путин выразил Макрону соболезнования в связи с нападением на прохожих в Париже.