В Госдуме отреагировали на новые антироссийские санкции из-за выборов в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма и зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал решение Евросоюза, которое предполагает введение новых санкций из-за проведения выборов президента России на территории полуострова. Об этом сообщает RT.

Бальбек вспомнил фразу «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить» и посоветовал политикам на Западе отказаться от попыток сломить российское общество «поставленными на поток» санкциями. Он добавил, что такие действия не отражаются на ментальности России и ее политических принципах, но вынуждают усиливать оборону.

Реклама

«Сегодня Крым для европейских элит — это пример собаки Павлова: только озвучили — сразу слюни потекли, затем слезы, а руки к санкционным спискам потянулись. Я бы сказал, что Крым — это политический тренд, позволяющий сводить личные счеты и греть руки на санкционных списках», — заявил Бальбек.

Ранее Евросоюз добавил пять физических лиц в список, на которых распространяются ограничительные меры, из-за организации выборов президента России в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.