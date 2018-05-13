Делегация из Франции посетит Крым
Крым с официальным визитом посетит французская делегация, передает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета по делам национальностей, депутата Госдумы Руслана Бальбека.
Визит продлится с 14 по 16 мая.
«В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория», — сказал Бальбек.
Реклама
Кроме того, по его словам, гости из Франции посадят в Евпатории дерево дружбы между городами побратимами.
Ранее в Крым приезжали депутаты и бизнесмены из Германии.
Делегация приняла участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
До этого в Бельгии заявили о миллионных инвестициях в порты Крыма.