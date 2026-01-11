Китай вместе с ЮАР будет противостоять «закону джунглей» в политике

Ван И: Китай вместе с ЮАР будет противостоять «закону джунглей» и гегемонии

Китайское руководство заявило о намерении совместно с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) бороться с гегемонией в мировой политике, которое оно охарактеризовало как «закон джунглей». Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, пишет ТАСС.

«Китай готов к взаимодействию со странами глобального Юга, включая ЮАР, сообща поддерживать цели и принципы Устава ООН, противодействовать «закону джунглей» и гегемонии, совместно защищать законные права и интересы развивающихся стран», — отметил дипломат.

Ван И также подчеркнул, что Китай планирует активизировать контакты на высшем уровне с ЮАР, расширить сотрудничество между правящими партиями, укрепить стратегическое доверие и углубить практическое взаимодействие в различных областях. Кроме того, Пекин намерен продолжать работу над отменой таможенных пошлин на товары, импортируемые из ЮАР.

Министр иностранных дел ЮАР, в свою очередь, подтвердил приверженность ЮАР принципу «одного Китая» и заявил о поддержке усилий по укреплению партнерских связей между двумя государствами.

