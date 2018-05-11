Пашинян подписал указ о создании администрации премьера Армении

Глава правительства Армении Никол Пашинян подписал указ о создании своей администрации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт правительства.

«Создать администрацию премьер-министра. Руководителю администрации в десятидневный срок представить список сотрудников, а в 14-дневный срок — устав администрации», — говорится в сообщении.

Реклама

Главой администрации ранее был назначен член партии Пашиняна «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку начальника полиции и директора Службы национальной безопасности после обращения Пашиняна. Новым руководителем Службы нацбезопасности стал Артур Ванецян.