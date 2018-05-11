Гватемала попросила Швецию и Венесуэлу отозвать своих послов

Правительство Гватемалы попросило власти Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов из страны. Об этом сообщается на сайте МИДа Гватемалы.

«В связи с тем, что послы Андерс Компасс и Элена Алисия Сальседо Полео, выполняя свои функции, совершили действия, которые являются вмешательством во внутренние дела государства Гватемала и не согласуются с внешней политикой страны, правительствам королевства Швеции и Боливарианской Республики Венесуэлы отправлены запросы об их отзыве», — говорится в заявлении.

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МИД не предъявил послам конкретных обвинений.

Власти Гватемалы уточнили, что мера не означает объявления двух дипломатов персонами нон грата.

Ранее Венесуэла отозвала посла из Панамы.