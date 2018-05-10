Источник: Эрдоган и Путин обсудили выход США из сделки с Ираном

Президенты России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили выход США из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

«Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Оба лидера, указав на ошибочность этого решения, обратили внимание на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять», — заявил источник агентства.

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По его словам, лидеры также выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Сирии в последние дни.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США по иранской ядерной сделке есть завуалированный протекционизм.