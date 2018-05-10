Власти Ирана: США не могут ограничивать право страны на самооборону

Правительство Ирана заявило, что Соединенные Штаты и их союзники не могут ограничивать Тегеран в праве на самооборону. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«США и ее союзники <...> не в праве накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе ПРО, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта прошедшей войны», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Тегеран рассматривает действия Вашингтона как открытое нарушение принципов международного права и права на самооборону, закрепленного статьей 51 устава ООН.

Ранее сообщалось, что минфин США расширил санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).