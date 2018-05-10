В Госдуму внесли проект поправок к «закону Димы Яковлева»

В Госдуму был внесен законопроект, в соответствии с которым предполагается расширение действия федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России», передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем механизм, который защитит наши выборы от влияния извне. В случае, если организация попытается нарушить запрет как-либо влиять на выборы, вообще участвовать в выборном процессе, она будет признана нежелательной. А это значит, что она должна будет немедленно прекратить свою деятельность в нашей стране», — говорится в заявлении одного из авторов проекта, депутата Госдумы Виктора Пинского.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить «закон Димы Яковлева».