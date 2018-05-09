Глава МИД Латвии заявил о нападении на посольство страны в Москве

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на латвийское посольство в Москве было совершено нападение, двух человек задержали. Об этом он написал в твиттере.

«На посольство Латвии в России сегодня вечером было совершено нападение, два человека были задержаны. Латвия строго осуждает подобные провокации и требует от России обеспечения полной безопасности дипломатических миссий Латвии в соответствии с международным правом», — написал Ринкевичс.

Ранее сообщалось, что секретная служба Соединенных Штатов задержала американца, который пытался незаконно проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне.