В МАГАТЭ заявили о соблюдении Ираном договоренностей по ядерной сделке

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Юкия Амано заявил, что иранская сторона выполняет обязательства, связанные с соглашением по ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается настоящего времени, МАГАТЭ может подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства, касающиеся ядерной программы», — сказал Амано.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все связанное с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе может обсуждаться только в формате шести государств.