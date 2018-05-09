В Госдуме назвали провокацией выход США из ядерной сделки по Ирану

США выступают провокаторами, выходя из соглашения по ядерной сделке с Ираном, поскольку теоретически Иран получает свободу действий, в том числе в части разработки ядерного оружия. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает РИА «Новости».

«Если договор будет разрушен, тогда, конечно, у Ирана теоретически будет свобода действий, в том числе связанная с возможностью разработки ядерного оружия и реализации соответствующих программ. Поэтому США в данном случае выполняют роль провокаторов», — отметил Новиков.

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По его словам, до сих пор МАГАТЭ, Россия, страны Евросоюза и сами США не высказывали претензий с точки зрения выполнения Ираном своих обязательств.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана.

Иран, в свою очередь, назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки.