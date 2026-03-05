«Экономика валится, цены растут»: Трампа обвинили в повторении ошибок демократов

Политолог Кот: Трамп сделал с США то, за что в свое время критиковали демократов

Если в кампании на Ближнем Востоке США потерпят неудачу, то американского лидера Дональда Трампа ничто не спасет от потери власти. Уже сейчас он стремительно теряет сторонников, в его коалиции происходит раскол, а избиратели сталкиваются с теми же проблемами в экономике, за которые республиканцы критиковали демократов. Оппоненты политика имеют на руках все козыри, которыми обязательно воспользуются, заявил Tsargrad.tv политолог, кандидат философских наук Юрий Кот.

По его мнению, одержимость Трампа властью привела к тому, что он постоянно разжигает конфликты и увеличивает количество жертв. За это его нещадно критикуют даже те, кто раньше поддерживал – в пример эксперт привел журналиста Такера Карлсона, который был ярым сторонником Трампа, однако сегодня выступает противником, заявляя, что американцы голосовали не за войну.

«У Трампа хватает врагов, которые обязательно воспользуются всей этой историей. Они подставят ему подножку, чтобы политик не мог нормально действовать дальше, чтобы у него были серьезные проблемы в политике, внутренней политике Америки», — пояснил политолог, добавив, что сейчас в стране «валится экономика», и растут цены, что дает демократам все козыри для победы над противниками.

Среди жителей США есть много людей, которые уже начинают задаваться вопросами о происходящем – республиканцы ответить на них не смогут, что грозит крахом их власти, убежден Кот. В том числе поддерживающие президента политики, включая Джей Ди Вэнса и Марко Рубио «фактически сжигают» свое политическое будущее, подтверждая кризис американской демократии, заключил эксперт.

До этого Сенат, возглавляемый республиканцами, отклонил резолюцию о военных полномочиях, направленную на ограничение возможностей президента Дональда Трампа по проведению дальнейших военных действий против Ирана. При этом сообщалось, что США рассчитывают проводить операцию против Ирана как минимум 100 дней.

Ранее стало известно, что советники торопят Трампа «объявить победу» над Ираном.