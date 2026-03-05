Размер шрифта
СМИ сообщили об обнаужении тел погибших иранских моряков

ADA Derana: найдены 87 тел моряков с потопленного иранского судна
Open Source Intel/Х

Найдены 87 тел погибших моряков с иранского фрегата IRIS Dena, затопленного у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщает портал ADA Derana.

Отмечается, что военнослужащие Шри-Ланки извлекли из воды 87 тел. Еще 32 члена экипажа были госпитализированы в больницу, один находится в отделении интенсивной терапии.

5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X заявил, что США пожалеют о затопленном иранском корабле в международных водах.

По словам министра, США совершили преступление в 2000 миль от берегов Ирана.

4 марта фрегат Военно-морских сил Ирана был атакован подводной лодкой США и затонул недалеко от берегов Шри-Ланки. После удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. 87 моряков не выжили в результате атаки, еще 32 удалось спасти. О судьбе остальных ничего неизвестно.

Фрегат IRIS Dena считался одним из самых современных военных кораблей Ирана: судно было спущено на воду в 2021 году и оснащено противокорабельными ракетами, ракетами класса «земля-воздух», пушками и торпедными аппаратами.

Ранее Иран разрешил двум кораблям проход в Ормузский пролив.

 
