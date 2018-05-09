В парламенте Ирана сожгли флаг США после решения Трампа по ядерной сделке

Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный американский флаг после решения президента США Дональда Трамп о выходе из ядерной сделки. Об этом сообщает Associated Press.

Парламентарии также выкрикивали «Смерть Америке!». Отмечается, что этот лозунг можно часть услышать в стенах иранского парламента.

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Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана.

Иран, в свою очередь, назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки.