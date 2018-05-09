Государственный секретарь США Майк Помпео во второй раз отправился в КНДР по приглашению северокорейских властей. Об этом сообщается в официальном твиттере госсекретаря.

«Направляюсь обратно в КНДР по приглашению руководства Северной Кореи. С нетерпением жду планирования успешного саммита между президентом [США Дональдом] Трампом и Ким Чен Ыном», — написал Помпео.

Ранее Трамп заявил, что время и место встречи с Ким Чен Ыном определены, однако не стал раскрывать никаких дополнительных подробностей.