Туск рассказал об ответе ЕС на выход США из сделки с Ираном

Глава Евросовета Дональд Туск в твиттере прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

«Политика Дональда Трампа по иранской сделке и торговле встретит единый европейский подход. Лидеры ЕС обсудят оба вопроса на саммите в Софии на следующей неделе», — написал Туск.

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Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется с «пятеркой» без США.

Также стало известно, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о выходе США из ядерной сделки с Ираном.