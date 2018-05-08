Роухани: Иран не выходит из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется с «пятеркой» без США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С этого момент СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) — это соглашение между Ираном и пятью странами», — заявил Роухани.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

Также стало известно, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что ядерное соглашение с Ираном это одно из величайших достижений дипломатии.