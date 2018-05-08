Трамп: Ирану придется заключать новое ядерное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключать новое ядерное соглашение взамен подписанного в 2015 году, из которого США выходят. Об этом сообщает Reuters.

«Иранские лидеры, разумеется, скажут, что не будут вести переговоры по новому соглашению. Они отказываются — ну и ладно. Я бы, возможно, сказал то же самое, если бы был на их месте. Но факт в том, что они захотят новое долговременное соглашение, которое будет на благо всему Ирану и его народу», — сказал Трамп.

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Он также подчеркнул, что «когда Иран будет готов к переговорам (по новому соглашению), США им в этом помогут».

По его словам, с новым соглашением «замечательные вещи могут произойти для Ирана».

Ранее Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.