Во Франции опровергли принятие Трампом решения по сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп ничего не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону о своем решении по иранской ядерной сделке, сообщили в Елисейском дворце, передает Reuters.

Таким образом представители французской администрации ответили на просьбу прокомментировать материал The New York Times о том, что Трамп якобы рассказал Макрону о своем решении по соглашению с Ираном.

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«Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что планирует объявить выход США из ядерной сделки с Ираном», — говорил источник издания.

Ранее сообщалось, что Трамп и Макрон провели телефонный разговор.