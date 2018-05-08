Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона получила от организации ответы на вопросы, которые возникли после публикации доклада по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы. Непонятно было, откуда взялся [химикат] BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу», — рассказал Шульгин.

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По его словам, от организации Россия получила «сугубо технический» ответ, с которым будут работать эксперты.

«ОЗХО не играет никакой роли в расследовании инцидента в Солсбери», — добавил Шульгин.

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