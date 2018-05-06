В Ереване уволили школьного директора, которая не пускала учеников на митинги

Рузанна Азизян, директор средней школы №11 Еревана имени Монте Мелконяна, покинула свою должность по решению мэра города, передает Радио Азатутюн.

«Принимая во внимание недовольство учителей и учеников школы № 11 имени Монте Мелконяна работой директора школы Рузанны Азизян и то обстоятельство, что педагог, не пользующийся доверием и любовью преподавателей и учеников, не может продолжать работать с отвергающим его коллективом... решением мэра Еревана Тарона Маркаряна директор школы №11 им. Монте Мелконян была освобождена с работы», — говорится в сообщении департамента информации и общественных связей мэрии города.

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Ранее СМИ сообщали, что Азизян не разрешала участвовать ученикам школы в протестных акциях, организованных лидером армянской оппозиции Николом Пашиняном и удерживала их в школе. Также 4 мая около учебного заведения была проведена акция за отставку Азизян.

Ранее Пашинян заявил, что не останется на посту премьер-министра страны, если будут обеспечены условия для демократических выборов главы государства.