Суд отказал Мюллеру в переносе заседания по «российскому делу»
Суд округа Колумбия отказал спецпрокурору США Роберту Мюллеру в переносе заседания по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на материалы суда.
По данным издания, Мюллер подал запрос в суд на основании неопределенности прокуроров в том, получили ли повестку юридические представители компании Concord.
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Ранее СМИ сообщили, что работающие в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера федеральные агенты поговорили с одним из ближайших друзей и доверенных лиц президента Дональда Трампа американским инвестором Томом Барраком.
Как отмечалось, Баррак дал людям Мюллера интервью на условиях анонимности.