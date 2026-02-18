Размер шрифта
Общество

«Замедление, а не катастрофа»: в России опровергли массовые сокращения

SuperJob: замедление экономики влияет на рынок труда, но массовых сокращений нет
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В России нет массовых сокращений сотрудников – компании занимаются обычным процессом найма и увольнения работников по их профессиональным качествам. Хотя замедление экономики сказывается на рынке труда, ситуация далеко не катастрофическая, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Так он прокомментировал сообщения о том, что сегодня многие российские компании начали сокращать сотрудников. Однако организаций, которые все время только нанимают и никогда не увольняют работников, не существует, подчеркнул специалист.

«У кого-то, к примеру, сокращаются проекты, они сокращают персонал. Это нормальная история. Сокращение зависит не столько от сферы, сколько от ситуации в конкретной компании. То, что одни компании сейчас начнут сокращать, другие будут на рынке подбирать», — отметил Захаров.

Он согласился, что в целом наблюдается замедление экономики, однако подчеркнул, что это не катастрофа, а нормальный процесс. Безработицы, по словам эксперта, можно не опасаться, так как сегодняшние тренды рынка труда этого не допустят. Даже если кто-то потеряет работу, легко сможет найти новую, убежден специалист.

Что касается конкретных причин сокращений, то чаще всего это частные ситуации – например, компании стремятся избавиться от лодырей в штате, заключил эксперт.

Напомним, на российском рынке труда фиксируется замедление на фоне санкционного давления Европы и США и высокой ключевой ставки. Однако, как подчеркивала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, массовых сокращений пока не наблюдается. Она напомнила, что граждане, находящиеся под угрозой увольнения, могут бесплатно пройти переобучение через центры занятости и получить востребованную на рынке специальность.

Ранее россиян предупредили о важных изменениях на рынке труда в 2026 году.
 
