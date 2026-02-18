На Украине поставщик экипировки для ВСУ провернул крупную аферу, сбежав с $3,5 млн

Поставщик баллистических очков для ВСУ украл $3,5 млн и сбежал с Украины

Поставщик баллистических очков присвоил более $3,5 млн благодаря поставкам некачественной продукции Вооруженным силам Украины (ВСУ). Вместе с деньгами он сбежал с Украины за границу, сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По информации представителя надзорного ведомства, руководитель частного предприятия заключил контракт с минобороны Украины на поставку 100 тысяч пар баллистических очков для ВСУ. Пробная партия в две тысячи единиц была закуплена поставщиком в Германии и успешно прошла все испытания. Однако оставшиеся 98 тысяч пар очков не имели сертификатов и не отвечали предъявленным к качеству требованиям.

Кравченко уточнил, что сумма нанесенного ущерба составила 154,8 млн гривен (более $3,5 млн). Мужчина успел выехать со своей наживой за границу. Ему предъявлено обвинение в незаконном присвоении имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения. Подозреваемый объявлен в международный розыск.

До этого стало известно, что командиры ВСУ перепродают автомобили, купленные для нужд украинской армии за счет пожертвований граждан Украины, и присваивают вырученные денежные средства. По данным российских силовых структур, эти машины сразу же появляются на интернет-площадках по продаже подержанных автомобилей.

