В Сенате США потребовали от Украины объяснений по делу Манафорта

Три сенатора США обратились к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой разъяснить информацию о блокировании расследования относительно бывшего главы избирательного штаба американского лидера Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщается в письме опубликованном на сайте Сената.

«Мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о том, что ваше ведомство осуществило шаги, которые препятствуют расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера. Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича», — говорится в письме.

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Ранее The New York Times сообщило, что на Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.

По данным издания, украинские чиновники заблокировали расследование, потому что боятся потерять поддержку президента США.