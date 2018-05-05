Юнкер раскритиковал последователей Карла Маркса за «зверства»

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал не «перевешивать» на Карла Маркса те «зверства», которые творили его последователи после смерти философа, сообщает Associated Press.

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения Маркса в городе Трир.

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«Маркс не несет ответственности за все зверства и преступления, за которые в ответе его последователи», — сказал Юнкер.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о правах народов в современной России. Он также напомнил о массовой депортации чеченского народа, проведенной по указу Иосифа Сталина от 23 февраля 1944 года.