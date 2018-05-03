В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп «очень открыт» возможности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА «Новости».

Она отметила, что никаких деталей по возможной встрече пока нет, однако Трамп «очень открыт» такой возможности. Отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры до встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Сандерс сказала, что ей об этом неизвестно.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп спрашивал совета о том, как лучше выстроить отношения с Путиным, у канцлера Германии Ангелы Меркель. Также ранее стало известно, почему Трамп все еще не отказался от намерения провести встречу с Путиным.