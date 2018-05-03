Парламент Армении поддержал повторное выдвижение Пашиняна на пост премьера

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян набрал достаточное число голосов депутатов парламента для повторного выдвижения его кандидатуры на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

Для выдвижения в премьеры необходимо собрать 35 депутатских подписей, что составляет треть от общего числа. В настоящий момент Пашиняна поддержал 41 человек — депутаты от фракций «Елк» и «Царукян», а также от АРФ «Дашнакцутюн».

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Выборы премьер-министра Армении пройдут 8 мая.

Ранее Пашинян заявил, что депутаты правящей Республиканской партии выступят в поддержку «кандидата от народа» на пост премьер-министра.