Пашинян обвинил правящую партию в попытке срыва выборов премьера Армении

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что правящая Республиканская партия Армении предпринимает попытки по срыву выборов премьера страны. Об этом политик сказал в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

«Как вы знаете, республиканцы ранее заявляли, что не намерены мешать избранию кандидата от народа и эти заверения прозвучали на моей недавней встрече с ними. Но мы получили информацию, что на одном из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании», — приводит слова Пашиняна РИА «Новости».

Оппозиционный лидер предложил своим сторонникам собраться утром 1 мая на площади Республики. Также на этот день назначены выборы премьер-министра Армении. Ранее сообщалось, что Пашинян стал официальным кандидатом в премьеры.