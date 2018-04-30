Президент Южной Кореи: Трамп достоин Нобелевской премии мира

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что американский лидер Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира, за усилия по денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя южнокорейского президента.

«Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир», — процитировал Мун Чжэ Ина источник агентства.

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Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира.

В конце января Трамп в третий раз оказался в числе претендентов на получение Нобелевской премии мира.