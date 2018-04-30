Рейтинг Мун Чжэ Ина подрос после его встречи с Ким Чен Ыном

Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина подрос после исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на данные опроса компании Realmeter.

Так, за неделю рейтинг главы государства подрос на 2,2 процентных пункта — теперь его политику одобряет 70% южнокорейских граждан.

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По данным Realmeter, процент одобряющих работу Мун Чжэ Ина достиг четырехмесячного максимума.

В то же время 24,4% граждан остаются недовольны тем, как глава государства справляется с работой.

Ранее стало известно, что КНДР решила перевести часы на южнокорейское время 5 мая.