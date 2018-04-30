Глава МВД Британии объяснила свою отставку

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в своем письме премьер-министру Терезе Мэй объяснила, почему решила уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что Радд решила покинуть министерский пост на фоне скандала. СМИ выяснили, что в британском министерстве существуют целевые показатели по высылке иммигрантов из страны. Радд отрицала свою осведомленность, однако СМИ сообщали об обратном.

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«Я посчитала необходимым сделать это (подать в отставку. — «Газета.Ru»), поскольку непреднамеренно ввела в заблуждение комитет по внутренним дела парламента относительно целевых показателей по высылке нелегальных иммигрантов. Я должна была быть в курсе ситуация, и я беру на себя полную ответственность за это», — говорится в письме Радд.

Отмечается, что Мэй одобрила отставку министра.