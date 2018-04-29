Посаженный Трампом и Макроном дуб отправили на фитосанитарный карантин

Дуб, который президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп посадили на лужайке Белого дома, был выкопан и отправлен на фитосанитарный карантин.

Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что молодой дуб, посаженный на лужайке у Белого дома президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, исчез.

Издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых на лужайке видна только трава и нет никаких следов саженца.