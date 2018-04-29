Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с Японией

Глава КНДР Ким Чен Ын готов в любое время приступить к диалогу с Токио. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз по итогам телефонного разговора южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина и премьера Японии Синдзо Абэ.

«Президент Мун [Чжэ Ин] сказал премьеру Абэ о том, что председатель Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова вести диалог с Японией в любое время», — говорится в пресс-релизе.

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В документе также отмечается, что Мун Чжэ Ин готов помочь в переговорах Северной Кореи и Японии.

Ранее Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия. По словам северокорейского лидера, полная денуклеаризация Корейского полуострова произойдет, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны.