Трамп прокомментировал доклад конгресса о «вмешательстве» России в выборы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад комитета по разведке палаты представителей конгресса о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Об этом он написал в твиттере.

«Нет доказательств» того, что штаб Трампа вступил в сговор, координацию или заговор с Россией. Кампания Клинтон заплатила за «оппозиционное исследование», полученное от России — вау! Абсолютная охота на ведьм! Теперь ее необходимо прекратить!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.

Just Out: House Intelligence Committee Report released. "No evidence" that the Trump Campaign "colluded, coordinated or conspired with Russia." Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!