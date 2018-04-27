Лидеры КНДР и Южной Кореи обнялись

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обнялись после подписания совместной декларации о полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает The Guardian.

Отмечается, что объятья были «теплыми».

Лидеры КНДР и Южной Кореи пообещали, что войны между их странами больше не будет.

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Ранее сообщалось, что главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.