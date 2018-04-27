Лидер КНДР пошутил о пробуждении главы Южной Кореи по утрам пусками ракет
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пошутил над своим южнокорейским коллегой Мун Чж Ином, пообещав не будить его ракетными испытаниями. Об этом в твиттере рассказал журналист Джонатан Ченг.
По словам Ким Чен Ына, ранние ракетные пуски мешали спать главе Южной Кореи.
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«Я буду следить за тем, чтобы не будить вас рано», — сказал Ким Чен Ын.
Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чж Ин во время встречи затронули вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между своими странами.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.