Лидер КНДР пошутил о пробуждении главы Южной Кореи по утрам пусками ракет

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пошутил над своим южнокорейским коллегой Мун Чж Ином, пообещав не будить его ракетными испытаниями. Об этом в твиттере рассказал журналист Джонатан Ченг.

По словам Ким Чен Ына, ранние ракетные пуски мешали спать главе Южной Кореи.

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«Я буду следить за тем, чтобы не будить вас рано», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чж Ин во время встречи затронули вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между своими странами.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.