Лидер оппозиции Армении заявил о готовности стать премьером

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдет», — сказал Пашинян.

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По его мнению, его поддерживают около 90% избирателей.

Ранее в Армении назвали дату выборов нового премьер-министра.

13 апреля в Ереване начались акции против избрания бывшего президента Армении Саргсяна премьером. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. В итоге, 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.