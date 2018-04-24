Эрдоган выразил соболезнования потомкам жертв геноцида 1915 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил свои соболезнования участникам религиозной службы в Армянской апостольской церкви Стамбула в связи с годовщиной геноцида 1915 года, передает РИА «Новости».

«Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле, чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны. Еще раз с уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования их потомкам», — говорится в обращении Эрдогана.

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Эрдоган также подчеркнул, что власти Турции «разделяют боль, которую пережили наши сограждане из числа этнических армян», отметив, что турки никогда не проводили различия между народами и не противопоставляли их друг другу.

Ранее сообщалось, что жители Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции, в результате которого погибли более 1,5 млн армян.